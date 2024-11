Spazio alle straordinarie eccellenze che nella nostra regione operano in campo sanitario. Proprio in quest'ottica nasce anche l'importante accordo siglato dall'Università Magna Graecia di Catanzaro e il network LaC

Medicina, salute ma anche ricerca, didattica universitaria, formazione e divulgazione scientifica. È questo che si propone la nuova sezione di LaC News24 Buona Sanità Calabria®.

Non una semplice rubrica di medicina ma uno spazio che mira a mettere in luce e veicolare le straordinarie eccellenze che anche in Calabria operano nel campo sanitario.

Reparti, strutture e professionisti che ogni giorno sono al servizio di questa terra affinché la buona sanità prevalga sulle difficoltà quotidiane. Proprio in questa stessa ottica nasce anche l’importante accordo siglato tra il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università Magna Graecia e il network LaC che punterà a offrire anche un'informazione completa su un presidio che rappresenta oggi un punto di riferimento di fondamentale importanza nel panorama regionale.

È tutto questo e molto di più Buona Sanità Calabria®: un polo informativo della sanità al servizio dei calabresi. CLICCA QUI PER VISITARE LA SEZIONE