È tutto pronto nel capoluogo di regione per la prima “Passeggiata in rosa città di Catanzaro”, un'iniziativa della Breast Unit dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, coordinata dallo specialista Franco Abbonante, direttore del Dipartimento specialità chirurgiche, centro di riferimento che permette di eseguire visite, esami diagnostici e terapie delle neoplasie femminili nello stesso centro senza dover migrare in altre regioni e di mantenere intatte le relazioni con la famiglia e con gli altri, dunque con la propria rete sociale, indispensabile per il benessere globale della persona.

Obiettivo della manifestazione è unirsi nella lotta contro il tumore alla mammella. “Indossa un indumento rosa e passeggia con noi perchè curarsi in Calabria è possibile”, è l'invito rivolto ai cittadini.

L'appuntamento in programma per domenica 16 ottobre con partenza alle ore 10.00 dal porto di Catanzaro lido.