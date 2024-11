Per il consigliere regionale vibonese il presidio si farà e la Regione è attivamente al lavoro per questo: 'Basta polemiche'

«E’ giunta l’ora di dire basta alle polemiche e alle strumentalizzazioni a proposito della costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Polemiche e strumentalizzazioni che non hanno ragion d’essere, perché sulla realizzazione di quest’opera fondamentale la Regione, ad incominciare dal sottoscritto, sta prestando la massima attenzione».



Lo sostiene il consigliere regionale Vincenzo Pasqua del gruppo ‘Oliverio Presidente’, che aggiunge: «Le procedure per la sua realizzazione e quindi per dare risposte ai bisogni del territorio non sono né agevoli né di poco conto, ma di ogni questione si ha piena consapevolezze, così come si è consapevoli che si tratta di un iter a formazione progressiva e che le difficoltà non mancano, ma non è certo sollevando polveroni che si risolvono i problemi».



