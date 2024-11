Gli screening anti Covid entrano nel novero delle prestazioni assistenziali e, quindi, tariffate e prenotabili. Finora era possibile sottoporsi a screening solo se entrato in contatto con un soggetto positivo e su chiamata diretta dell'azienda sanitaria provinciale di competenza. Il nuovo servizio è stato attivato oggi dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro sulla scorta dell'ordinanza presidenziale emanata lo scorso marzo, con cui nei fatti si autorizzavano anche i laboratori privati alla esecuzione dei tamponi molecolari.

Tamponi antigenici e molecolari

L'azienda ospedaliera ha oggi resa nota l'apertura di due distinte agende di prenotazioni che consentirà così di accedere alle prestazioni ma solo dietro prescrizione medica. Nello specifico, l'agenda tamponi (molecolare e antigenico) apre ad una disponibilità di venti prestazioni da effettuare dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle 14:00. Per il tampone antigenico è necessaria la prescrizione medica su ricetta dematerializzata che riporti i codici di prestazione: 91.49.3 (Prelievo microbiologico) e 91.13.5 (Virus antigeni in materiali biologici ricerca diretta (I.F.). Per effettuare il tampone molecolare è necessaria la prescrizione su ricetta bianca (carta intestata del medico)che riporti la necessità di eseguire un test molecolare su tampone rino-faringeo per la ricerca di RNA del SARS-CoV-2.

Test sierologico

La seconda agenda di prenotazione consente di effettuare test sierologici, la disponibilità fornita dall'azienda è di 21 prestazioni eseguibili, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 11:30. Per la prenotazione è necessaria la prescrizione medica su ricetta dematerializzatache riporti i codici di prestazione: 91.49.2 (Prelievo di sangue venoso) e 91.13.2 (Virus anticorpi immunoblotting, saggio di conferma).

I costi

Le prestazioni sono a pagamento e sono state tariffate sulla base delle indicazioni contenute nella ordinanza presidenziale. Il tampone molecolare avrà un costo di 61,59 euro; il tampone antigenico di 12,90 euro e il test sierologico un importo di 36,20 euro.