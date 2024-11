Il segretario federazione Pd Guglielmelli: «Chiedo all’Asp di Cosenza di mettere in atto ogni azione utile al fine di ristabilire la verità dei fatti»

«Le affermazioni del direttore sanitario dell'ospedale di Praia a Mare Vincenzo Cesareo sono di una gravità inaudita, false e completamente infondate. Condivido, inoltre, l'appello dei Sindaci di Praia a Mare e Tortora sulla necessità di continuare con il cronoprogramma stabilito dal Commissario ad acta d'intesa con la Regione Calabria e soprattutto esprimo massima solidarietà ai medici dell'ospedale di Praia a Mare che sono stati offesi nella loro dignità umana e professionale dalle parole del direttore sanitario. Come hanno sottolineato i medici ospedalieri in poche settimane le prestazioni sanitarie non solo sono triplicate ma sono coerenti con le linee guida sanitarie ministeriali e con i protocolli medici standard.

È gravissimo che un direttore sanitario, tra l'altro in ferie da tre mesi ( si riferiva forse a questo quando asseriva di essere pagato senza far nulla?), metta in discussione il percorso di riapertura completa dell'ospedale messo in atto dal Commissario giudiziario e soprattutto denigri l'impegno dei tanti medici e operatori sanitari che stanno operando con il massimo impegno e la massima professionalità. Chiedo, pertanto, alle autorità competenti e in particolare all'ASP di Cosenza di mettere in atto ogni azione utile al fine di ristabilire la verità dei fatti e soprattutto in difesa della professionalità dei medici e degli operatori sanitari dell'ospedale di Praia a Mare».

Luigi Guglielmelli, Segretario federazione Pd Cosenza