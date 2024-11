«Le prime azioni saranno dirette a individuare una strategia di contrasti al Covid 19», ha dichiarato. Dopo aver preso possesso degli uffici si è diretto alla Cittadella per un incontro con il commissario ad acta, Guido Longo

Si è insediato questa mattina alla guida dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro il nuovo commissario straordinario, Francesco Procopio. Direttore della struttura complessa Affari Legali dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, 62 anni e già direttore amministrativo dell'ospedale Jazzolino, Francesco Procopio è stato nominato commissario dell'azienda ospedaliera catanzarese lo scorso 8 gennaio a seguito dell'intesa raggiunta tra il commissario ad acta, Guido Longo, e il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì.

Prende il posto del dimissionario, Giuseppe Zuccatelli, che a Catanzaro aveva svolto il duplice ruolo di commissario straordinario anche del policlinico universitario. «Questo è un momento particolare - ha dichiarato al momento del suo insediamento - per tutta l'Italia e non solo per l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. C'è una emergenza che è quella del Covid 19, quindi le prime azioni saranno dirette a valutare una strategia efficace al contrasto di questa pandemia».

Dopo essersi insediato nella sede amministrativa di Madonna dei Cieli, il commissario straordinario si è diretto alla Regione, dove è stata convocata in mattinata una riunione operativa dal commissario ad acta, Guido Longo. Attorno al tavolo tutti i commissari straordinari delle aziende ospedaliere e sanitarie calabrese che riceveranno dal plenipotenziario della sanità gli obiettivi per concertare l'attuazione del piano di rientro.