Orientare la dieta verso la valorizzazione di alcuni nutrienti e l’esclusione di altri, può essere questa una strategia vincente nella prevenzione ma anche nella cura del cancro. E’ il principio che sta alla base del lavoro elaborato dalle dietiste dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzato Anna Cerchiaro e Maria Capellupo, insieme ad un gruppo di studenti del corso di laurea in dietistica dell’Università Magna Graecia, anno accademico 2015/2016, Fabio Scalzo, Oscar Lodari, Erica Cardamone, Ilenia Marzano, Cristina Rigillo. Uno studio durato circa 3 anni che ha portato alla pubblicazione dell’opuscolo “Nutrizione e cancro, trattamento e prevenzione”. Una guida nutrizionale gratuita per i pazienti oncologici, per gli operatori sanitari e i medici che intendano aiutare i loro pazienti o semplicemente per le famiglie dei malati di cancro.