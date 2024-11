In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno il teatro comunale di Soverato ospiterà il prossimo 29 ottobre alle ore 17.00 l'iniziativa “con il nastro rosa”. Dopo i saluti del primo cittadino Daniele Vacca, il tema sarà approfondito da Rita Marino, dirigente medico dell'unità operativa di Oncologia del presidio ospedaliero del Basso Ionio di Soverato che si soffermerà sui numeri della principale neoplasia femminile per poi spiegare quali sono i fattori di rischio e i percorsi di screening. A seguire interverrà Maria Teresa Napoli, dirigente medico dell'unità operativa tutela della salute della donna ed infanzia del distretto di Soverato che tratterà invece il tema relativo alla resilienza: quali risorse nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura. Per l'occasione anche il palazzo di città si tingerà di rosa.