La responsabile di Sos Dislessia Vibo Valentia, la psicologa Carmen Monteleone, ospite della nuova puntata della rubrica targata LaC Tv, spiega come comportarsi con i bambini con disturbi specifici dell'apprendimento.

I Disturbi specifici dell'apprendimento sono stati al centro della nuova puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. Ospite del nuovo appuntamento è stata la psicologa e psicoterapeuta Carmen Monteleone, che è anche responsabile del centro Sos Dislessia Vibo Valentia, che rientra in una rete di eccellenza con centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, sotto la direzione scientifica di uno dei massimi esperti di Dsa e quindi di dislessia in Italia, il professore Giacomo Stella.

Nel corso della trasmissione, curata da Rossella Galati, è stato lo stesso professore, intervistato in occasione del seminario inaugurale del centro vibonese, a fornire i dati di quello che rappresenta un serio problema per molti bambini e per le loro famiglie. Pertanto è la diagnosi precoce un punto fermo che permette di intervenire attraverso percorsi didattici riabilitativi. Rivedi la puntata al link seguente.