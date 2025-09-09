La carovana della prevenzione questo weekend fa tappa a Fiumefreddo Bruzio. Dal 12 al 15 settembre visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno rivolti alle donne sopra i 40 anni. Quattro giorni, dalle 9 alle 15, dedicati allo screening che fa della profilassi il suo primo alleato. «Il tempo - dichiara la direttrice del distretto sanitario Tirreno Angela Riccetti - è un’arma fondamentale. Quella che aggredisce il seno è la neoplasia più diffusa tra le donne e la battaglia si può vincere soltanto con la collaborazione tra medicina e paziente».

«È importante effettuare controlli periodici per una diagnosi tempestiva nonché un percorso integrato di cura che metta al centro il paziente e sappia guidarlo in tutto il percorso di riabilitazione, compresa quella psicologica».

In Calabria i tassi di adesione agli screening sono i più bassi al livello nazionale e «iniziative come queste - riferisce la direttrice Riccetti - sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione e renderla consapevole che controlli preventivi e accurati posso fare la differenza. Possono salvare la vita. Per questo - chiosa la dirigente Riccetti - l’Azienda sanitaria provinciale sta investendo e lavorando molto nella prevenzione anche attraverso iniziative come queste che garantiscono un accesso equo agli esami diagnostici».