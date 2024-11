«Abbiamo mantenuto gli impegni assunti: all’Annunziata sono arrivati sette nuovi primari, nominati a seguito delle procedure di selezione concluse in tempi record. Medicina Generale, Chirurgia Generale e Toracica, Neurochirurgia, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Oculistica e Dermatologia».



A due mesi dall’ audizione in Commissione Sanità del Comune, il Commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile, traccia un bilancio dell’attività svolta, relativamente al piano delle assunzioni sulle quali, proprio in Commissione, lo scorso mese di dicembre, aveva relazionato preannunciando i successivi step.

«Contenuti e tempistica del Piano delle assunzioni è stato rispettato - dice Gentile – anzi, siamo andati anche oltre le più rosee aspettative. La geografia clinica dell’Annunziata è quasi al completo. Solo di recente abbiamo assunto 50 nuovi infermieri in aggiunta ad altra figure professionali. Nominato anche il primario di Chirurgia Toracica – sottolinea il Commissario - una branca inedita che arricchisce l’offerta sanitaria del nostro ospedale. Con la designazione di questi ulteriori sette primari è quasi al completo l’organizzazione aziendale, in esecuzione di quanto previsto dall’ Atto aziendale e viene data certezza ai processi clinici nell’articolata specializzazione medico-scientifica».



Sono in tutto 20 i primari assunti durante la gestione Gentile. All’appello ne mancano otto, alcuni dei quali hanno dismesso le funzioni per raggiunti limiti di età ma anche su questo il Commissario rassicura: «Sono in itinere le procedure di selezione. A breve l’organico dei responsabili di Unità Operativa sarà completo» e preannuncia la designazione, nel mese di marzo, di altri tre primari.