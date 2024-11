Segnalare al ministro Lorenzin il commissario Scura per comportamento antisindacale. E’ quanto si apprestano a fare i segretari regionali della Funzione Pubblica della Cgil, Alfredo Iorno e della Cisl, Antonio Bevacqua, a cui quell’’incontro a tu per tu con gli infermieri non è andato proprio giù

Una nuova tegola sta per abbattersi sul commissario ad acta Massimo Scura. Questa volta a scagliarla sono i sindacati che hanno annunciato di avere pronta una lettera da inviare al ministro alla Salute Beatrice Lorenzin in cui denunciare il comportamento antisindacale del funzionario.

I segretari regionali della Funzione Pubblica della Cgil, Alfredo Iorno e della Cisl, Antonio Bevacqua,

da tempo accusano il commissario di non averli mai considerati. Ora, ad avere fatto traboccare il vaso già colmo, sarebbe stato l’incontro di Scura con alcuni degli infermieri risultati idonei nel concorso del 2009.

Nell’incontro il renziano si sarebbe detto disposto ad accogliere le loro richieste, evitando di indire nuovi concorsi e procedendo, invece, alla graduatoria ancora in essere nella scelta del personale da inserire nel prossimo piano di assunzioni.

Piccata la replica delle sigle: «Anomalie su anomalie. Non ci sono altre parole per descrivere lo stato delle relazioni sindacali pari a zero portato avanti dal commissario Massimo Scura e dal sub commissario Andrea Urbani – denunciano Iorno e Bevacqua - la misura è colma. Il commissario Scura, pronto a citare le procedure di trasparenza previste nella legge 241/90, farebbe bene a ricordare anche quanto previsto nella Costituzione italiana in materia di rappresentanza delle organizzazioni sindacali».