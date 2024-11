Nelle farmacie convenzionate sarà possibile acquistare farmaci da banco da donare a chi non può comprarli. Un piccolo gesto che può portare grandi benefici alla salute di chi vive in povertà

Domani, sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia e anche in Calabria la XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Nelle farmacie della regione che espongono la locandina della #GRF18, sarà possibile acquistare un farmaco da banco da donare ai poveri assistiti dagli enti caritativi convenzionati con Banco Farmaceutico. In 5 anni, le richieste di aiuto sono salite del 27,4%.



Nelle farmacie calabresi che aderiscono all’iniziativa, dunque, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza dei volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli enti assistenziali della Calabria convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.