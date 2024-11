Sono iniziate questa mattina all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro le vaccinazioni volte all'immunizzazione delle forze dell'ordine. Così come disposto nel calendario diramato lo scorso 19 febbraio dall'ex delegato del soggetto attuatore per l'emergenza Covid in Calabria, Antonio Belcastro, le somministrazioni per questa categoria sono state distribuite tra l'azienda ospedaliera, l'azienda universitaria e l'azienda sanitaria provinciale.

Forze dell'ordine

L'azienda ospedaliera sta effettuando le vaccinazioni nei due punti allestiti all'ospedale e al presidio Ciaccio De Lellis. Nella giornata odierna è stata effettuata la somministrazione di cento dosi a componenti della Guardia di Finanza, del corpo dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. La campagna continuerà anche nei prossimi giorni, sono complessivamente 1.500 le persone che riceveranno le dosi all'interno dell'azienda ospedaliera. La prossima settimana il piano sarà esteso anche alla Polizia Municipale.

Soggetti fragili

Sempre in giornata sono partite le somministrazioni anche per i soggetti estremamente vulnerabili - dializzati e trapiantati - e nei prossimi giorni saranno coinvolti anche i pazienti oncologici.