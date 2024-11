Dieci giornate di visite oculistiche gratis a Vibo Valentia grazie all'impegno della sezione provinciale Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Nonostante il lungo periodo di sospensione di attività a rischio assembramenti, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb Italia Onlus), nel rispetto e nell’osservanza delle regole necessarie a mantenere la dovuta cautela per scongiurare una recrudescenza del Covid, propone - anche per il 2020 - “La prevenzione non va in vacanza”. Tale progetto è stato sposato in toto dal sodalizio vibonese.

L’iniziativa è incentrata sulle attenzioni da tenere per preservare la vista da insidie tipicamente estive: la protezione dai raggi dannosi, l’uso delle lenti a contatto e l’importanza di una corretta alimentazione: «In ragione della fase che stiamo vivendo – si legge in una nota stampa - la Iapb ha ritenuto di non produrre un opuscolo, ma uno strumento di protezione che in questi mesi si è rivelato essere indispensabile: una mascherina».

A Vibo Valentia e in provincia, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – che ha aderito alla campagna di prevenzione - oltre alla distribuzione delle mascherine sulle spiagge e nei luoghi di vacanza ha programmato 10 mattinate di screening gratuito per tutti i cittadini, dando la priorità alle persone con disabilità (ovviamente non visiva) ed a quelle che vivono nel disagio economico. La prima delle mattinate di screening si svolgerà sabato 4 luglio dalle ore 9 alle 12 – nei locali della stessa Uici di Via San Giovanni Bosco n. 13 in Vibo Valentia. Lo screening verrà eseguito dall’oculista Asp, Gabriele Fera.