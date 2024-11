È oggi la giornata mondiale contro il cancro, giornata sostenuta dall’Oms e dedicata al tema ‘We can. I can’. Michele Mirabello: ‘Anche la Calabria verso l'istituzione del Registro Tumori’

Giornata sostenuta dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), il 4 febbraio nei prossimi tre anni viene dedicato al tema “We can. I can”. (Noi possiamo. Io posso), per indicare l’opportunità che abbiamo, insieme o da soli, di prendere parte alla battaglia contro il cancro. La Giornata Mondiale contro il Cancro è l’occasione per fare luce sulle modalità con cui prevenirlo combatterlo. L’obiettivo è diffondere un’educazione individuale e collettiva che porti ad azioni concrete e contribuisca a una drastica diminuzione dell’incidenza del cancro, migliorare il controllo della malattia e ridurre la mortalità.

Mirabello: ‘Stiamo lavorando all’istituzione del Registro Tumori in Calabria’ – Proprio in occasione della Giornata mondiale contro il cancro Michele Mirabello, presidente della terza commissione Sanità utilizza facebook per ricordare che in Consiglio Regionale si sta portando avanti istituzione del Registro Tumori, già approvato in Commissione Sanità e in quella Bilancio, ‘uno strumento essenziale per monitorare le cause e la malattia’.

‘Alimentazione e Cancro: il convegno a Cosenza’ - Si terrà oggi alle ore 16.00 presso il Palazzo della Provincia, P.zza XV Marxo a Cosenza, l’evento dal titolo “Alimentazione e Cancro. Dalla prevenzione al supporto durante la malattia”, organizzato dall’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. L’incontro è stato accettato dalla commissione internazionale del World Cancer Day e Cosenza è stata la prima città del Sud a supportare questo movimento mondiale.