E’ l’Asp di Catanzaro a chiudere le procedure di trasferimento del personale del 118 ad Azienda Zero. L’ente di governance ha oggi adottato la delibera che formalizza l’immissione nei ruoli del personale che opera nel comparto dell’emergenza urgenza. la ricognizione ha riguardato 302 unità suddivise tra dirigenti medici e convenzionati, infermieri a tempo determinato e indeterminato, autisti di ambulanza e coadiutori amministrativi.

Ad accettare il passaggio nel nuovo ente regionale sono stati in tutto 187, così suddivisi: 21 dirigenti medici, due convenzionati, 77 infermieri a tempo indeterminato, 8 infermieri a tempo determinato; 77 ots autisti di ambulanza; un ot autista e un coadiutore amministrativo senior. Sono state invece 95 le manifestazioni di diniego e 20 mancati riscontri.

Il bilancio delle operazioni di transito si chiude quindi con l’acquisizione di 59 dipendenti dall’Asp di Vibo Valentia (68,6%), l’Asp di Cosenza ne ha portati in dote 243 (51,4%), da Crotone ne arrivano invece 56, con un tasso di adesione del 59,6%, quindi, Reggio Calabria con 112 adesioni su 194 unità (57,7%). Chiude Catanzaro con adesioni del 61,9%