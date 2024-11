Porta la firma del Consigliere Regionale Giuseppe Aieta e della deputata Enza Bruno Bossio, oltre a numerosi Sindaci ed Amministratori, la petizione lanciata nei giorni scorsi dal Comune di Cetraro

Basta ad una sanità che è un calvario.

Basta alla sofferenza, sempre più drammatica, di coloro , che per mancanza di prevenzione e strutture adeguate, devono intraprendere i viaggi della speranza. Basta ad una sanità lottizzata e merce di scambio per posizionamenti politici.

Basta ad una sanità che uccide non solo fisicamente, ma che uccide la speranza e il dovere di ognuno di poter mantenere lo stato di salute.

Si deve agire in modo RESPONSABILE quando a subire le conseguenze non sono decine di persone ma intere Comunità.

Per questi motivi chiediamo la REVOCA del Decreto Scura/Urbani e la RIMOZIONE dei Commissari

La petizione è disponibile al link

www.firmiamo.it/Cetraro