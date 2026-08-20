Il management chiarisce dopo la lettera aperta di un gruppo di pazienti: «Qui tempi ampiamente entro lo standard previsto e non c’è alcun ritardo nella continuità assistenziale. Nel 2025 completati 890.136 esami e visite»

Riceviamo e pubblichiamo dalla direzione generale del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

In esercizio del diritto di replica, la Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria interviene in merito alla lettera aperta pubblicata sul quotidiano online LaC News24, al fine di fornire chiarimenti puntuali e dati verificabili relativi ai tempi di attesa delle prestazioni diagnostiche e alla continuità assistenziale garantita ai pazienti.

Al 18 agosto 2026, ovvero la data della pubblicazione dell’articolo, la prima disponibilità per una TAC con priorità “programmabile” risulta fissata dopo 58 giorni, dunque ampiamente entro lo standard previsto, che per questa classe è pari a 120 giorni.

Per una corretta valutazione del caso sarebbe utile conoscere dove il paziente sia attualmente in cura, se è seguito dalla Uoc di Oncologia del Gom ovvero da altre Aziende Sanitarie.

Questo elemento è decisivo, non perché costituisca un discrimine rispetto alla qualità delle cure che devono essere garantite ai pazienti oncologici, ma perché quelli in cura al GOM non prenotano tramite Numero Verde, seguendo invece un percorso interno dedicato, con tempistiche stabilite direttamente dagli specialisti che li hanno in carico.

È opportuno, inoltre, ricordare che il sistema unificato di prenotazione regionale delle prestazioni sanitarie assegna gli appuntamenti alla prima data disponibile sull’intero territorio della Calabria. Qualora un paziente preferisca non spostarsi dalla propria città, può scegliere una data più lontana: si tratta tuttavia di una scelta personale, non di un limite del sistema.

I tempi di attesa delle Tac del Gom rispettano pienamente gli standard nazionali e regionali. Si invita la gentile redazione del giornale – e i firmatari della missiva – a consultare le liste di attesa ufficiali, pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Gom.

In merito alla paventata "scarsità di presidi strumentali e farmaceutici anche di base”, e all’ipotizzato allungamento dei tempi di attesa per terapie o diagnostica, si precisa che non sussiste alcuna carenza di tali presidi, né alcun ritardo nella continuità assistenziale dei pazienti inseriti nei percorsi diagnostico terapeutici, né negli altri setting assistenziali in carico al Gom.

Infine, si evidenzia che nel 2025 il Gom ha registrato un numero record di prestazioni ambulatoriali: 890.136 esami e visite, contro 795.382 nel 2024, a conferma dell’impegno costante dell’Azienda nel garantire servizi sempre più accessibili ed efficienti.

Tanto si doveva per correttezza e completezza dell’informazione.