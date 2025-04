Un innovativo impianto di pacemaker senza cateteri (Pm leadless) è stato eseguito all'Unità operativa di Cardiologia Utic del presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

La direzione generale coinvolta dal direttore della Cardiologia del nosocomio cittadino Vincenzo Ciconte, spiega che l’intervento in questione ha consentito l'applicazione di un innovativo pacemaker bicamerale leadless in un giovane paziente, già operato in età pediatrica al cuore, le cui concomitanti patologie non consentivano l'utilizzo della tecnologia transvenosa routinariamente utilizzata.

L'equipe sanitaria, che ha condotto con successo l'intervento, Francesco Borrello, cardiologo-aritmologo, Concetta Verre, anestesista, gli infermieri Giuseppe Gigliotti, Domenico Gigliotti, Salvatore Bruno e la tecnica di perfusione Federica Casella, è stata supervisionata dai dottori Vincenzo Ciconte e Stefania Faragò.

«La singolarità dell'impianto, tra i primi in Italia - è scritto in una nota - risiede nell'utilizzo di un dispositivo che non necessità di collegamenti tra l'apparecchio e il cuore, avvalendosi di due device (in atrio e ventricolo destro) che si avvitano direttamente all'interno del cuore e si avvicinano il più possibile alla stimolazione fisiologica cardiaca. Il brillante risultato della procedura è stato condiviso con la famiglia dell'assistito, appena dimesso».