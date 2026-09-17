Il 21 settembre sarà Giornata mondiale dell'Alzheimer. Anche la Calabria dà il suo contributo quotidiano alla ricerca con il Centro Regionale di Neurogenetica a Lamezia Terme. Per il contrasto alla malattia si profila una svolta precisa.

«Sì – conferma in esclusiva al nostro Network LaC la neurologa catanzarese Rosanna Colao, referente del Centro Diagnosi e Cure Demenze (CDCD) del Centro regionale di Neurogenetica Lamezia Terme – è molto probabile che si riusciranno a raggiungere forme di cura personalizzate. Esistono oggi dei nuovi test validi come i biomarcatori plasmatici, tra i quali la Fosfotau 217, che quando presenti indicano un atteggiamento patologico suggestivo di malattia di Alzheimer. Ma attenzione, che avere però un biomarcatore non significa essere in grado di predire il rischio».

Il web pullula di presunti test sul rischio di contrarre la patologia. Esiste un valido predittore scientifico?

«No, purtroppo non riusciamo ancora a sapere se e soprattutto quando si svilupperà la malattia. Questo test è oggi ancora appannaggio degli Istituti di ricerca»

Ereditarietà e stile di vita, quale dei due è più determinante per l'Alzheimer?

«Direi entrambi perché la malattia di Alzheimer è il risultato di un overlapping, di una sovrapposizione tra fattori genetici, ambiente e età, fattori di rischio modificabili».

Intanto l'impatto sociale, per numeri e costi, è devastante.

«Si, decisamente: l'assistenza pubblica non riesce per adesso a tenere il passo della patologia. E la malattia di Alzheimer non è una malattia del paziente, è una malattia della famiglia, quindi occorre potenziare i servizi di diagnosi, i servizi di assistenza, prevedendo dei professionisti che siano in grado di affiancare la famiglia ed i care givers».