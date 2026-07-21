Dall’Asp di Vibo Valentia, che recepisce e inoltra alcune precisazioni di Azienda Zero, riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento ad articoli di stampa in merito agli eventi verificatisi in data 19 luglio 2026, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni pervenute dalla S.E.U. 118 – Area Vibo Valentia dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero:

La Postazione di Emergenza Territoriale (Pet) di Serra San Bruno ha registrato un problema tecnico su un mezzo di servizio. Il personale in turno ha provveduto tempestivamente alla sua sostituzione con il mezzo di riserva presente in postazione, garantendo la piena continuità del servizio senza alcuna interruzione.

Presso la PET di Soriano, un mezzo è stato posto fuori servizio a seguito della rilevazione, da parte dell'autista, di un'anomalia tecnica riconducibile a una possibile problematica al motore. Si precisa che la postazione sarebbe comunque rimasta non operativa nella fascia oraria diurna. Per il turno notturno il servizio è stato regolarmente assicurato mediante un mezzo sostitutivo.

La PET di Tropea ha riscontrato un problema tecnico su un mezzo di servizio, immediatamente sostituito dal personale in turno con un'ambulanza di riserva. Si precisa, inoltre, che non è stata riscontrata alcuna criticità relativa alla disponibilità delle bombole di ossigeno, circostanza confermata dal personale che ha effettuato la sostituzione del mezzo.

Nessuna anomalia è stata rilevata sul mezzo di soccorso in dotazione alla PET di Pizzo.

Nessuna criticità è stata riscontrata sui mezzi in dotazione alle due PET di Vibo Valentia.

Si rappresenta, altresì, che la temporanea collocazione dei mezzi del Servizio di Emergenza Urgenza 118 non in servizio è stata organizzata secondo criteri esclusivamente logistici e funzionali.



Una parte dei mezzi è stata posizionata all'interno del perimetro dell'Ospedale di Vibo Valentia, mentre altri sono stati trasferiti presso la struttura sanitaria di Pizzo Calabro, al fine di evitare intralci alla viabilità e alle manovre dei mezzi di emergenza all'interno del presidio ospedaliero, in conformità a quanto richiesto dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera.



Si comunica, infine, che è regolarmente operativa la postazione Victor di Pizzo Calabro, attiva 24 ore su 24, a supporto del Servizio di Emergenza Urgenza 118.

La Direzione Aziendale dell’ASP di Vibo Valentia di concerto con dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero, colgono l'occasione per sottolineare che il mantenimento del servizio di Emergenza e Urgenza e il costante miglioramento della qualità dei servizi rappresentano obiettivi prioritari.

In tal senso si comunica che è già attiva la PET di Vibo Marina ed a giorni verrà attivata per il periodo estivo una PET a Nicotera. Con queste ulteriori postazioni aggiunte risultano presenti sul territorio di Vibo Valentia nove (9) Postazioni di Emergenza Territoriale.

Tutto il personale è quotidianamente impegnato, con professionalità, competenza e senso di responsabilità, nel garantire ai Cittadini un servizio efficiente, sicuro e tempestivo, affrontando ogni eventuale criticità organizzativa o tecnica e assicurando la tutela della salute della collettività.