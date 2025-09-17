Ad affermarlo Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale: «La vaccinazione è un'arma importante».

Aumentano i casi di Covid-19 in Italia, tanto che negli studi dei medici di famiglia «circa 4 pazienti su 5 che presentano sintomi influenzali risultano poi positivi al test per il virus SarsCoV2». Lo afferma all'Ansa Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg).

«I contagi sono in aumento - avverte il segretario della Fimmg - e con la riapertura delle scuole, ed il maggiore contatto tra ragazzi in ambienti al chiuso, c'è il rischio che i casi salgano rapidamente».

In vista del prossimo arrivo della stagione influenzale, potrebbe innescarsi dunque una «epidemia allargata influenza-Covid», e Scotti invita a «prepararsi per tempo ed a proteggere da subito i soggetti fragili e gli anziani». La vaccinazione, afferma, è «un'arma importante».