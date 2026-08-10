La procedura era stata indetta per individuare un professionista cui affidare il coordinamento del Nue 112, 118, 116117. La commissione ha stilato la graduatoria di merito: tutti i partecipanti sono rimasti sotto la soglia prevista

Sette candidati ma nessun idoneo. Si conclude con un nulla di fatto l’avviso pubblico indetto da Azienda Zero per individuare un professionista cui affidare la direzione della struttura complessa “Centrale operativa emergenza urgenza – coordinamento regionale nue 112, 118, 116117”. Una sorta di superstruttura sotto il cui controllo orbita l’intero settore dell’emergenza calabrese.

Com’è noto, infatti, le competenze sono da poco transitate sotto la gestione dell’ente di governance che è però rimasto sprovvisto di un manager a cui affidare il settore. È di oggi infatti la presa d’atto dei verbali della commissione esaminatrice che ha confermato l’inidoneità di tutti i partecipanti, complessivamente sette.

Nella delibera si legge che «il giudizio finale di merito» è «derivante dalla somma aritmetica del punteggio conseguito dalla valutazione del curriculum e quello attribuito all’esito dell’espletamento della prova colloquio». Tuttavia, tutti al di sotto della soglia minimo per ottenere l’idoneità.

Il direttore generale ha quindi accertato che «non essendoci vincitori e neppure candidati idonei, non è possibile procedere ad alcuna nomina vincitore né a futuri scorrimenti di graduatoria».