È stata ufficialmente aggiudicata la gara per i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale "Ferrari" di Castrovillari. Un traguardo definito «storico» da Riccardo Rosa, consigliere regionale con Noi Moderati, che definisce la notizia come «un sogno che diventa realtà» non solo per la città del Pollino, ma per l'intera rete sanitaria calabrese, che segna un cambio di passo nelle politiche regionali portate avanti dall'attuale amministrazione di centrodestra e dal presidente Roberto Occhiuto.

L'ospedale di Castrovillari, in qualità di spoke (raggio, l'analogia riguarda un sistema strutturato con una parte centrale e numerose parti periferiche collegate ad essa,) rappresenta un pilastro irrinunciabile per un'area vasta che include il Parco del Pollino e la Valle dell'Esaro. La piena operatività dell'Ortopedia è vitale, significherà garantire risposte immediate all'emergenza-urgenza e agli interventi programmati, riducendo drasticamente il fenomeno dei trasferimenti in ambulanza verso altri centri. Per l’area di riferimento, dunque, meno sofferenza per i pazienti e le famiglie, minori costi per il sistema sanitario regionale e, soprattutto, una maggiore sicurezza per l'intera comunità. Dopo i periodi di incertezza che avevano fatto temere per il futuro del reparto, si apre ora una nuova fase caratterizzata da locali moderni, standard elevati di comfort e l'implementazione di tecnologie all'avanguardia.

L'intervento di ristrutturazione produrrà benefici anche su altri fronti. Particolarmente significativa è la ricaduta positiva sul servizio di Emergenza-Urgenza 118. Grazie ai lavori di riqualificazione, il servizio potrà trasferirsi in spazi più idonei e moderni. Un'operazione di restyling che, di fatto, potenzierà simultaneamente due ingranaggi fondamentali della sanità territoriale premiando l'emergenza pre-ospedaliera e la traumatologia specialistica.

Per come annuncia Rosa, il successo di questo iter burocratico è il frutto di un lavoro corale, dalla Direzione Generale dell'Asp di Cosenza al suo Settore Tecnico, capaci di superare le complessità progettuali in tempi rapidi. Al consigliere regionale, tra l’altro, ha voluto ringraziare in modo particolare Giuseppe Arturo Celestino, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia. Il professionista, stimato chirurgo ortopedico, ha saputo mantenere standard assistenziali d'eccellenza anche durante le fasi più critiche, garantendo continuità ai servizi ambulatoriali e ospedalieri.

«Non è solo una ristrutturazione edilizia, ma il segnale concreto che la sanità locale non è più lasciata indietro – ha dichiarato Riccardo Rosa, consigliere regionale della Calabria, commentando l'aggiudicazione -. Gli spoke calabresi hanno diritto alla stessa dignità degli altri presidi regionali. Come Consigliere, continuerò a vigilare sull'esecuzione dei lavori, pretendendo tempi certi di consegna affinché Castrovillari diventi un polo di eccellenza nel cuore della Calabria settentrionale».

Con questa gara, l'ospedale "Ferrari" si avvia verso una nuova stagione, con l'impegno istituzionale a monitorare ogni fase del cantiere per restituire alla cittadinanza un presidio all'altezza delle sfide future.