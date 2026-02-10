La sospensione era stata decisa per decongestionare l’area di prima emergenza e limitatamente ai reparti di area medica. Una trentina i pazienti ricoverati prevalentemente anziani e con pluripatologie in attesa di cure
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
L'ospedale Pugliese di Catanzaro
Sono stati ripristinati nella giornata odierna i ricoveri ordinari di area medica all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, dopo alcuni giorni di sospensione disposti dalla direzione aziendale in conseguenza dell’iperafflusso di pazienti al pronto soccorso.
In particolare, la scorsa settimana si è registrato un elevato accesso nell’area di prima emergenza tanto da indurre a sospendere i ricoveri di area medica per consentire il decongestionamento dell’osservazione breve intensiva, dove si trovavano ricoverati una trentina di pazienti prevalentemente anziani e con pluripatologie.
Lo scorso giovedì si è proceduto quindi al blocco dei ricoveri per i soli reparti di area medica, e non di area chirurgica che invece hanno continuato regolarmente ad eseguire i ricoveri programmati.
Nella giornata odierna i ricoveri sono ripresi regolarmente anche nei reparti di area medica, in considerazione dell’alleggerimento della situazione in pronto soccorso.