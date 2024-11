Il consigliere comunale del comune cosentino: ‘Necessario tutelare il prestigio della nostra struttura sanitaria’

“La questione dell'Ospedale Civile di Cetraro é divenuta ormai insostenibile. Occorrono iniziative forti nel tentativo di rimettere in discussione il Decreto Scura e Urbani, che condanna il nostro nosocomio ad un declassamento pesantissimo”.



È quanto sostenuto dal consigliere comunale del Pd Carmine Quercia.



“Condivido la battaglia politica che il Consigliere Regionale Giuseppe Aieta sta portando avanti sulla sanità. Come Consigliere Comunale di minoranza chiedo al Sindaco Angelo Aita di riportare la discussione nella massima assise comunale. In quella sede – continua Quercia - dovranno essere definiti le strade da seguire per tutelare il prestigio della struttura sanitaria, che rischia di essere totalmente smantellata. In una situazione così drammatica, il civico consesso dovrà valutare persino l'ipotesi delle dimissioni di tutto il Consiglio al fine di indurre le autorità competenti ad intervenire per restituire al nostro ospedale il ruolo che gli compete”.