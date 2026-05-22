“Un fiume di adesioni, si sono superate le 700 in appena sei giorni, sulla nostra proposta di rigenerare e potenziare l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” e realizzare un modello di sanità policentrico nella nostra Città. Sinceramente non ci aspettavamo una risposta così forte dai cittadini, dalle associazioni, da esponenti della società civile e della politica. Di ora in ora arrivano al comitato adesioni cartacee o tramite mail e whatsapp. Molte arrivano dai vari quartieri, compreso Lido, a testimonianza che la salvaguardia del “Pugliese-Ciaccio” appartiene a tutta la città, non solo alla zona centro-nord. Cresce anche il numero dei medici che hanno deciso di metterci la faccia e che vedono nel modello da noi proposto la soluzione del buon senso.”

Lo afferma, in una nota, il portavoce del comitato spontaneo “L’ospedale al Pugliese”, avvocato Antonio Ludovico, allegando un nuovo corposo elenco di adesioni, in cui figurano, tra gli altri, il già direttore del dipartimento onco-ematologico dell’Azienda, nonché professore onorario dell’Hull-York Medical School, Stefano Molica, il già primario di neurochirurgia Claudio Ceccotti, il chirurgo Francesco Abbonante, la cardiologa interventista Cristina Nesta, la geriatra Elvira Bonacci, l’infettivologo Paolo Scerbo, la radiologa Virginia Vescio, l’elettrofisiologo Francesco Arabia, l’ex presidente di Confcommercio Calabria Centro Piero Tassone, l’imprenditrice Michela Mazza, lo storico ed ex assessore Mario Saccà, l’ex assessore Nicola Sabatino Ventura, il direttore della medicina legale Raffaele Gangale, la dirigente medico di microbiologia Maria Vinci, il medico di pronto soccorso Teresa Scrivo, la psicologa Francesca Gangale, il gastroenterologo Natale Saccà, il vice sindaco di Tiriolo Davide Longo, il consulente aziendale Domenico Marino, l’avvocato e scrittore Felice Foresta, l’onorevole Simona Dalla Chiesa, l’ex sottosegretario di Stato Pino Soriero, , l’avvocato Antonio Ionà, il dirigente medico Bernardo Cirillo, lo psichiatra Carlo Curti, il docente universitario Vanni Clodomiro, l’oncologo ed ex assessore Venturino Lazzaro, l’ex assessore Beppe Marcucci, lo psichiatra Franco Chillà, il dirigente di Arci Calabria Beppe Apostoliti, la cardiologa Anna Lamanna, la costumista Stefania Frustaci, i giornalisti Ezio De Domenico e Oldani Mesoraca, il primario di pediatria Ettore Provenzano, lo psichiatra Francesco Veraldi, il medico Donatella Bosco, il pediatra Francesco Peltrone, l’ex consigliere comunale Sandro Paparo, il segretario comunale Gaetano De Vita, l’attore Enzo Colacino, l’otorino Domenico Sculco, l’assicuratore ed editore di Radio Ciak Nino Mirante Marini, il medico di famiglia Gino Alparone, la dottoressa Daria Mirante Marini, le docenti Rossella Greco, Armida Pisanelli, Caterina Barberio, Maria Teresa D’Agostino, Barbara Guastella, Ileana Graceffa, Elisa Vetrò, Sabrina Rocca, l’ingegnere Sergio Lagrotteria, la funzionaria Anna Maria Grazioso, il primario Benedetto Caroleo, , l’architetta Silvia Frustaci, l’ingegnere Piero Fiorino, la pediatra Daniela Morica, il dirigente amministrativo del tribunale Sergio Vignola, l’avvocato Fabio Borrello.

“Impossibile citare tutti – ha spiegato Ludovico – anche se contiamo di pubblicare tutti i nomi sul web perché ogni singola adesione ha un valore straordinario. Ora l’appuntamento più importante è la presentazione del comitato alla città, cosa che avverrà la prossima settimana, in una conferenza stampa, nel corso della quale saranno illustrati anche gli elaborati tecnici a supporto della nostra proposta di rigenerare il “Pugliese-Ciaccio”, senza rinunciare all’integrazione indispensabile con la facoltà di medicina e con il Policlinico di Germaneto”.