Gli appelli dei consiglieri regionali sono stati raccolti dal presidente dell'assemblea Nicola Irto, che ha convocato la capigruppo per definire il calendario della seduta del consiglio interamente dedicata al tema della Sanità.

A richiederlo a mezzo stampa nei giorni scorsi erano stati Michele Mirabello e Orlandino Greco, che avevano rilanciato la proposta di Carlo Guccione, e di Domenico Bevacqua. Appelli accolti dal presidente Irto, che ha annunciato per il prossimo 12 gennaio la conferenza dei capigruppo che dovrà individuare la data in cui svolgere la seduta del Consiglio dedicata al tema sanitario, una delle principali emergenze della Calabria, che soffre il commissariamento, il piano di rientro.



Il Consiglio – spiega Irto - è infatti la sede istituzionale in cui la politica ha il dovere di confrontarsi sui temi fondamentali per la vita dei calabresi. Dopo l'approvazione del bilancio della Regione, avvenuta il 28 dicembre scorso, è nostra intenzione che l'Assemblea si occupi prioritariamente della sanità. Per questo, il primo atto formale assunto dopo l'Epifania è stato la convocazione dei capigruppo, con i quali concorderemo la data del dibattito sulla tutela della salute dei cittadini. Una seduta che in questi giorni è stata richiesta da diversi colleghi consiglieri e che consideriamo opportuna alla luce delle persistenti e diffuse situazioni di criticità che questo fondamentale comparto continua a evidenziare".



Il presidente del Consiglio regionale evidenzia: "Intendiamo rafforzare l'impegno e moltiplicare gli sforzi in questo inizio di 2016, al quale arriviamo dopo il lavoro positivo del mese di dicembre. Nelle ultime due sedute, a cavallo del Natale, sono stati approvati diversi importanti provvedimenti e ci si è confrontati su un terreno di dialettica democratica, schietta e rispettosa, su questioni dirimenti per il benessere dei cittadini, ma soprattutto è stata portata a termine la sessione di bilancio. Tutto questo ci rende soddisfatti della produttività dell'aula; adesso, però, è necessario lavorare con rinnovata determinazione per affrontare le questioni su cui i calabresi attendono risposte concrete e tempestive. A cominciare proprio dalla sanità".



Per il presidente di Palazzo Campanella, "il percorso politico-istituzionale che abbiamo intrapreso si fonda sulla centralità del Consiglio regionale. L'Assemblea non è solo, assieme alla Giunta, uno degli organi fondamentali dell'architettura statutaria della Regione; è soprattutto la sede deputata a ospitare davvero il confronto politico, peraltro oggi ancora più accessibile ai cittadini mediante la diretta streaming dei lavori. In questo quadro si inserisce il dibattito sulla sanità programmato nell'esercizio delle prerogative della Presidenza del Consiglio regionale. Un'istituzione – conclude Irto - che, nel prosieguo della legislatura, siamo certi rafforzerà il proprio ruolo per contribuire a vincere le sfide che la Regione sta affrontando per il futuro dei cittadini calabresi".?