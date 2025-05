VIDEO | Operativo ogni mercoledì pomeriggio, il servizio risponde a una forte domanda del territorio. Il direttore Maria Bernardi: «Un’esigenza sentita, ora garantiamo un percorso di cura più completo anche per le patologie non oncologiche»

Allo Spoke di Corigliano Rossano è stato attivato il nuovo ambulatorio di ematologia presso il presidio ospedaliero "Nicola Giannettasio". Un servizio atteso, pensato per rispondere a un’esigenza concreta della popolazione locale, che da tempo lamentava la mancanza di un punto di riferimento specialistico.

L'ambulatorio sarà operativo il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 20, con possibilità di estensione degli orari in base alla domanda dei pazienti. La gestione iniziale è affidata alla direzione medica di presidio. A illustrare i dettagli è il direttore sanitario dello Spoke, Maria Bernardi: «Era un’esigenza avvertita in modo pressante dalla popolazione. Le richieste arrivavano anche direttamente a me, pazienti che chiedevano se avessimo un ematologo disponibile e se potessero usufruire di un ambulatorio dedicato». L'attivazione è stata sostenuta dal management aziendale, attento alle richieste del territorio.

«Il management aziendale, sempre molto sensibile a queste tematiche, mi ha invitato a trovare una soluzione». Non si tratta solo di patologie oncologiche (leucemie, linfomi, mielomi, etc). L’ambulatorio di ematologia seguirà anche malattie ematologiche non tumorali. Sul piano organizzativo si punta a un’integrazione con il reparto di oncoematologia già presente a Rossano. «Intendiamo collegare l'ambulatorio all'oncoematologia esistente presso il nostro presidio. Questo ci permetterà di offrire un percorso di cura più completo».