Offerti contratti a tempo indeterminato: saranno valutati i curricula e poi partiranno i colloqui. Ecco come candidarsi
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Al via la selezione per assumere venti nuovi infermieri con contratto Aiop a tempo indeterminato, che andranno ad aggiungersi ai 1.100 collaboratori che già compongono l’organico di iGreco Ospedali Riuniti a Cosenza. La selezione è stata avviata da oggi.
«Siamo entusiasti di offrire ai professionisti della nostra regione l’opportunità di realizzarsi nella propria terra d’origine», spiega Giancarlo Greco degli iGreco Ospedali Riuniti. «Questa nuova selezione rappresenta un ulteriore passo concreto per arginare l’emigrazione di competenze e talenti verso il settentrione o l’estero, in particolare nel settore sanitario, con l’auspicio che possano rientrare anche i professionisti che già lavorano fuori regione. Siamo fieri di consolidare un organico che vanta già un altissimo valore strutturale».
Per candidarsi, gli aspiranti infermieri dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it. Dopo la verifica e selezione dei curricula, saranno fissati i colloqui.