Nel centro “Le mamme di Gaia” mancherebbero le fisioterapiste. Una delegazione dei genitori dei bambini curati nell’associazione è stata ricevuta dai funzionari Asp

Protesta, questa mattina, davanti alla sede Asp di Cosenza da parte dell'associazione "Le mamme di Gaia", nata per la difesa dei diritti dei bambini del centro di neuropsichiatria infantile e di riabilitazione dell’età evolutiva di contrada Lecco di Rende.

Nel centro, che si prende carico di diversi tipi di disabilità, adesso mancherebbero delle fisioterapiste, visto che 13 su 15 sono assunte con contratto a tempo determinato, ma non tutti i contratti sono stati rinnovati. C’è dunque un notevole rischio per i servizi, che non sono più assicurati. Una delegazione dei genitori dei bambini curati nel centro è stata ricevuta da funzionari dell'Asp. (Agi)