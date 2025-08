«È un documento chiaro e preciso sulle ingiustizie e vergogne della sanità calabrese. C’è la pura e drammatica verità, nel recente servizio del Tg3 sull’inattività dell’Emodinamica pubblica di Paola, su cui il governo regionale ha chiare, gravi e innegabili responsabilità». È molto duro il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, nel commentare la messa in onda, nel Tg3 serale dello scorso 4 agosto, di un servizio sul mancato funzionamento dell’unità operativa di Emodinamica realizzata negli anni scorsi a Paola per servire un ampio bacino di utenza lungo la costa tirrenica, che ha collegamenti poco agevoli per l’ospedale hub di Cosenza, con relativi tempi di percorrenza lunghi e sempre incerti.

«Il re è nudo. La verità sulla condizione della Calabria, a partire dai servizi sanitari, sta emergendo ogni giorno e le bugie mostruose del centrodestra – incalzano i dem calabresi – vengono a galla tra lo sconforto e la rabbia crescenti dei cittadini. È ormai evidente che il centrodestra colpisce le strutture sanitarie pubbliche, le smantella, le paralizza e le affossa per scopi politici, perché la sanità è un mondo ancora oscuro di appetiti e trame elettorali. È una fabbrica del consenso usata a discapito dei pazienti e degli utenti, senza scrupoli e con sfacciataggine continua».

«Per salvare la sanità pubblica e tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili, bisogna liberarsi politicamente di Occhiuto e del sistema che gli ruota attorno. Non c’è – concludono i dem – altra strada».