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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Epatite A, la situazione nel Cosentino

Parla il dirigente medico dell'UOC di Malattie Infettive dell'ospedale Annunziata Sonia Greco

25 marzo, 2026
In affanno

Sanità, Medicina interna in Calabria al collasso: reparti pieni e Pronto soccorso sotto pressione

Mancano medici e infermieri, ospedali sempre meno a misura anziani. Il report della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti
Sanità, Medicina interna in Calabria al collasso: reparti pieni e Pronto soccorso sotto pressione\n
La polemica

Il passaggio del 118 ad Azienda Zero gestito con equilibrio, i rigurgiti sindacali sono tardivi

Cgil e Uil sapevano che sarebbero stati esclusi dalla trattativa quando non hanno firmato il contratto nazionale. La Cisl penserà a tutti i lavoratori: non ci servono pasticche di Gaviscon o Maalox
Luciana Giordano*
Il passaggio del 118 ad Azienda Zero gestito con equilibrio, i rigurgiti sindacali sono tardivi\n
Parla il primario

Epatite A in Calabria, quattro i pazienti ricoverati a Catanzaro: «Evitare pesce e cozze crude»

Il primario di Malattie infettive ha spiegato le modalità con cui si contrae l’infezione. Il direttore sanitario: «Non ci troviamo di fronte ad una situazione d’allarme, casi limitati. Restiamo in vigile attesa»
Luana Costa
Epatite A in Calabria,\u00A0quattro i pazienti ricoverati a Catanzaro:\u00A0«Evitare pesce e cozze crude»\n
Il focolaio

Epatite A, nove pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza. Sonia Greco: «Vi spiego come prevenire il contagio» | VIDEO

Il dirigente medico dell’UOC di Malattie Infettive dell’Annunziata offre un quadro dettagliato della situazione attuale e invita a non alimentare falsi allarmismi: «Disponiamo di vaccini efficaci e sicuri» 
Emilia Canonaco
Epatite A, nove pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza. Sonia Greco: «Vi spiego come prevenire il contagio» | VIDEO\n

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25 marzo 2026
Ore 13:08
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L’affondo

Ospedali allo sbando, duro attacco di Stasi a Occhiuto: «La Sanità utilizzata per mietere consenso, si dimetta»

Il sindaco di Corigliano Rossano punta il dito contro commissario, assessori e «manager devastatori» accusati di una gestione attenta solo a giochi di potere e ai quali chiede di dimostrare «responsabilità» e fare un passo indietro
Redazione Politica
25 marzo 2026
Ore 13:58
Ospedali allo sbando, duro attacco di Stasi a Occhiuto: «La Sanità utilizzata per mietere\u00A0consenso, si dimetta»\n
Sit in a Catanzaro

La sanità privata protesta alla Cittadella: «Basta sperequazioni di lavoro e salariali rispetto ai colleghi ospedalieri»

I tre segretari regionali della Funzione Pubblica, Giordano per Cisl, Bloise per Uil e Baldari di Cgil, hanno inscenato una colorata manifestazione chiedendo di incontrare i vertici del Dipartimento 
Nico De Luca
25 marzo 2026
Ore 12:04
La sanità privata protesta alla Cittadella: «Basta sperequazioni di lavoro e salariali rispetto ai colleghi ospedalieri»\n
Le reazioni

Dimissioni del direttore Andreacchi, il personale del 118 di Vibo: «Sconcerto, non va disperso quanto costruito insieme»

Gli operatori sanitari chiedono un segnale alle autorità e invitano il direttore del Centro operativo Sud della Calabria a riconsiderare la scelta: «Abbiamo bisogno della sua visione e della sua determinazione»
Redazione
24 marzo 2026
Ore 19:27
Dimissioni del direttore Andreacchi, il personale del 118 di Vibo: «Sconcerto, non va disperso quanto costruito insieme»\n
Sanità Calabria

Vibo, Andreacchi lascia la guida del 118 in polemica con Azienda Zero: «Hanno fatto un bando per direttore regionale contro i calabresi»

Il responsabile della Sala operativa Sud che comprende anche Catanzaro e Reggio annuncia le dimissioni dopo anni in prima linea nell’emergenza-urgenza. Punta il dito contro i vertici dell’ente regionale di governo della sanità e chiede di essere ricollocato altrove: «Totale incompatibilità»
Enrico De Girolamo
24 marzo 2026
Ore 16:59
Vibo, Andreacchi lascia la guida del 118 in polemica con Azienda Zero: «Hanno fatto un bando per direttore regionale contro i calabresi»
Indagini in corso

Epatite A in Calabria, due nuovi casi a Catanzaro: trovati frutti di mare contaminati in un ristorante del litorale ionico 

Controlli in corso da parte del dipartimento Prevenzione dell’Asp. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti. Nel frattempo, due pazienti sono risultati positivi alla malattia. Quattordici gli accessi in ospedale
Luana Costa
24 marzo 2026
Ore 15:58
Epatite A in Calabria, due nuovi casi a Catanzaro: trovati frutti di mare contaminati in un ristorante del litorale ionico\u00A0\n
L’intervento

Passaggio del 118 ad Azienda zero, Laghi: «Scelta riformatrice ma rischia di creare più problemi di quanti non cerchi di risolverne»

Il consigliere regionale invita il commissario a «rivalutare il dca n. 62. Oltre alla salute dei calabresi, riguarda direttamente ben 1200 lavoratori della sanità»
Redazione
23 marzo 2026
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L’allarme

Epatite A in Calabria, focolai sotto controllo: a Reggio Calabria solo due casi negli ultimi 90 giorni

Nella provincia reggina si registrano appena due casi negli ultimi tre mesi, un quadro che non desta preoccupazione secondo il Grande Ospedale Metropolitano
 

Elisa Barresi
23 marzo 2026
Ore 12:00
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Emergenza urgenza

Il 118 ad Azienda Zero, è scontro tra sindacati: «Prima l’entusiasmo poi il dietrofront, il pasticcio è servito»

Cgil e Uil stigmatizzano l’atteggiamento di alcune sigle firmatarie dell’accordo che poi ne hanno chiesto la modifica. Al commissario ad acta: «La mancanza di dialogo non porta bene»
Redazione Attualità
21 marzo 2026
Ore 15:12
Il 118 ad Azienda Zero, è scontro tra sindacati:\u00A0«Prima l’entusiasmo poi il dietrofront, il pasticcio è servito»\n
UN NUOVO CAPITOLO

San Nicola Arcella, Rsa “San Francesco di Paola”: il Tar Calabria dà il via libera alla nuova gestione

La seconda sezione del tribunale amministrativo catanzarese ha respinto il ricorso del vecchio gestore, la Universiis Società Cooperativa Sociale, che aveva presentato ricorso dopo le decisione della Regione Calabria e dell’Asp di Cosenza di autorizzare la voltura dell’autorizzazione nei confronti del nuovo gestore
Francesca Lagatta
21 marzo 2026
Ore 14:47
San Nicola Arcella, Rsa “San Francesco di Paola”: il Tar Calabria dà il via libera alla nuova gestione\n
L’evento

Loizzo spinge su terapie digitali e ospedale virtuale a Cosenza: «Rotary partner del Parlamento per la sanità del futuro»

Al seminario all’Unical, la deputata rilancia il ruolo dell’associazione e la necessità di una sanità più accessibile: «Più moderna e più vicina ai cittadini»
Franco Gemoli
21 marzo 2026
Ore 11:58
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L’analisi

Sanità calabrese al bivio tra immobilismo politico e sindacati che annunciano battaglia

Dai pronto soccorso sovraffollati alla medicina territoriale inefficace, cresce l’allarme su un sistema sanitario senza visione futura
Domenico Oliva
21 marzo 2026
Ore 10:22
Sanità calabrese al bivio tra immobilismo politico e sindacati che annunciano battaglia\n
Le dichiarazioni

Il 118 ad Azienda Zero, la Cisl Medici incalza: «Un cocktail giuridico, è alto il rischio di contenziosi»

La sigla sindacale non ha firmato l’accordo: «Applicati tre istituti differenti, restano molti dubbi e poche certezze»
Redazione
21 marzo 2026
Ore 08:31
Il 118 ad Azienda Zero, la Cisl Medici incalza:\u00A0«Un cocktail giuridico, è alto il rischio di contenziosi»\n
sanità malata

L’odissea di Francesco, la madre disperata: «A Cosenza non si può operare, in Calabria noi cittadini di Serie B»

Nato prematuro e idrocefalo, con diverse operazioni alle spalle e una valvola ventricolo-peritoneale impiantata, il bimbo di 7 anni viene respinto per mancanza di rianimazione pediatrica e cardiologo: «Costretti a fare su e giù da Roma, ora vogliono spedirci a Napoli per un intervento di routine»
Paolo Mazza
21 marzo 2026
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Il nuovo 118

Sanità Calabria, scontro su Azienda Zero: sindacati chiedono la rettifica del decreto sul personale

Cisl Fp e Nursind contestano il provvedimento che disciplina il trasferimento dei lavoratori: rischio esuberi, risorse tagliate e procedure non concluse. Chiesto un dietrofront immediato per evitare criticità nelle Asp
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21 marzo 2026
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La vertenza

Ospedale di Crotone, l’Asp si impegna alla proroga dei contratti per infermieri e Oss: rientra la protesta

Il Nursind revoca lo stato di agitazione proclamato a inizio marzo dopo l’incontro in Prefettura e le garanzie scritte ottenute dall’Azienda riguardo agli oltre sessanta posti di lavoro a rischio
Mariassunta Veneziano
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Massima attenzione

Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: focolai tra Lamezia e Catanzaro, quattro ricoveri

Una quinta è stata dimessa oggi. Non è chiaro se si tratti di un unico focolaio. Le condizioni non destano particolare preoccupazione
Luana Costa
20 marzo 2026
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Emergenza sanitaria

Allarme Epatite A, casi anche in Calabria: sospetto legame con gli eventi meteo estremi delle scorse settimane

Contagi segnalati nel Nord della regione dopo i focolai in Campania. I consigli dei medici: «Evitare il consumo di frutti di mare crudi e vaccinazione per i soggetti fragili»
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20 marzo 2026
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Vicenda simbolo

È morto Gerlando Gioffrè, il paziente di Pizzo che denunciò i disagi della sanità vibonese: «Non voglio viaggi della speranza»

Il 75enne afflitto da una patologia oncologica era intervenuto lo scorso novembre alla Conferenza dei sindaci per denunciare le difficoltà legate alla chiusura del reparto di Urologia di Tropea dove era in cura da anni. Ecco cosa disse
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Cosenza, la Fondazione “Le Idee di Chicco” istituisce la Scuola Genitori 2026

Il direttore generale Simone Tropea: «Vogliamo dare un sostegno concreto: «Il 16% dei calabresi vive una qualche forma di sofferenza psicologica, importante offrire uno spazio di ascolto»
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Asp di Catanzaro, approvato il nuovo atto aziendale: «I distretti diventano il cuore dell’assistenza territoriale»

L’azienda sanitaria provinciale spiega: «Il modello PERSONA punta su un’assistenza sempre più domiciliare. Ospedali e dipartimenti transmurali coordineranno cure, prevenzione e servizi per i cittadini»
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