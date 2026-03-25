Epatite A, la situazione nel Cosentino

Il primario di Malattie infettive ha spiegato le modalità con cui si contrae l’infezione. Il direttore sanitario: «Non ci troviamo di fronte ad una situazione d’allarme, casi limitati. Restiamo in vigile attesa»
Il dirigente medico dell’UOC di Malattie Infettive dell’Annunziata offre un quadro dettagliato della situazione attuale e invita a non alimentare falsi allarmismi: «Disponiamo di vaccini efficaci e sicuri»
Il sindaco di Corigliano Rossano punta il dito contro commissario, assessori e «manager devastatori» accusati di una gestione attenta solo a giochi di potere e ai quali chiede di dimostrare «responsabilità» e fare un passo indietro
Gli operatori sanitari chiedono un segnale alle autorità e invitano il direttore del Centro operativo Sud della Calabria a riconsiderare la scelta: «Abbiamo bisogno della sua visione e della sua determinazione»
Il responsabile della Sala operativa Sud che comprende anche Catanzaro e Reggio annuncia le dimissioni dopo anni in prima linea nell’emergenza-urgenza. Punta il dito contro i vertici dell’ente regionale di governo della sanità e chiede di essere ricollocato altrove: «Totale incompatibilità»
Controlli in corso da parte del dipartimento Prevenzione dell’Asp. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti. Nel frattempo, due pazienti sono risultati positivi alla malattia. Quattordici gli accessi in ospedale
La seconda sezione del tribunale amministrativo catanzarese ha respinto il ricorso del vecchio gestore, la Universiis Società Cooperativa Sociale, che aveva presentato ricorso dopo le decisione della Regione Calabria e dell’Asp di Cosenza di autorizzare la voltura dell’autorizzazione nei confronti del nuovo gestore
Nato prematuro e idrocefalo, con diverse operazioni alle spalle e una valvola ventricolo-peritoneale impiantata, il bimbo di 7 anni viene respinto per mancanza di rianimazione pediatrica e cardiologo: «Costretti a fare su e giù da Roma, ora vogliono spedirci a Napoli per un intervento di routine»
Cisl Fp e Nursind contestano il provvedimento che disciplina il trasferimento dei lavoratori: rischio esuberi, risorse tagliate e procedure non concluse. Chiesto un dietrofront immediato per evitare criticità nelle Asp
Il 75enne afflitto da una patologia oncologica era intervenuto lo scorso novembre alla Conferenza dei sindaci per denunciare le difficoltà legate alla chiusura del reparto di Urologia di Tropea dove era in cura da anni. Ecco cosa disse
L’azienda sanitaria provinciale spiega: «Il modello PERSONA punta su un’assistenza sempre più domiciliare. Ospedali e dipartimenti transmurali coordineranno cure, prevenzione e servizi per i cittadini»