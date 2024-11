Anche quest’anno, il prossimo 20 maggio, si svolgerà all’ Ospedale Annunziata di Cosenza, presso il Day Hospital di Pediatria, la Giornata Mondiale dell’Asma. A comunicarlo, attraverso una nota, è stata la direzione aziendale del nosocomio bruzio

L’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto mondiale promosso dal network internazionale Global Iniziative for Asthma (GINA) che vede coinvolta anche la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), ha lo scopo di aumentare le conoscenze della patologia e migliorarne il trattamento, nei piccoli pazienti.

Sabato 20 maggio, l’ambulatorio di Broncopneumologia pediatrica dell’UOC di Pediatria, diretta dal dottore Domenico Sperlì, aprirà le porte a genitori e bambini: ad accoglierli saranno le dottoresse Rosa Ambrosio e Anna Franca Palermo che eseguiranno gratuitamente consulenze, visite specialistiche e la spirometria.

L’asma è una delle patologie più diffuse in età pediatrica e rappresenta la malattia cronica più frequente. Nei paesi occidentali interessa infatti un bambino su 10 con notevoli ricadute negative sia in termini di costi sanitari che socio-economici. L’asma acuto è poi causa di frequenti accessi in pronto soccorso, di numerosi ricoveri in ospedale e può, in alcuni casi, mettere anche a rischio la vita del paziente.

La Giornata Mondiale dell’Asma 2023 si propone pertanto di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di efficaci programmi di gestione dell’asma in tutti i paesi, per migliorare globalmente la vita di ogni paziente asmatico: la cura dell’Asma per tutti