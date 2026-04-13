L’azienda vibonese sarà la prima a cedere funzioni e personale all’ente di governance regionale. Nei giorni scorsi si è avviata la consultazione dei dipendenti

Non è osteggiato ma neppure acclamato l’ultimo tassello della riforma del settore dell’emergenza urgenza. Almeno non lo è nell’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia che, da cronoprogramma, sarà la prima a cedere funzioni e personale ad Azienda Zero.

È questo il timing imposto dal direttore generale, Gandolfo Miserendino, che intende portare a casa l’ultimo tassello della riforma del 118 entro la fine dell’anno. Dopo la conclusione delle trattative con i sindacati e il recepimento, in un dca, delle modalità di transito del personale, si è proceduto alla consultazione degli operatori in servizio all’Asp di Vibo Valentia.

Secondo quanto emerso, la maggioranza non si è detta contraria al trasferimento in Azienda Zero. A conclusione di un rapido sondaggio sono state 62 le adesioni, 12 i rifiuti e altrettante (12) le non risposte. Complessivamente, si registra un clima di non eccessiva ostilità verso la riforma che comporterà, per i dipendenti, il cambio del datore di lavoro.

Tra il personale del comparto sono state 56 le adesioni, 8 i rifiuti e 11 le non risposte. Nella dirigenza medica si sono registrate 2 adesioni, 3 rifiuti e 1 astensione. Infine, tra i medici convenzionati: 4 adesioni e 1 rifiuto.