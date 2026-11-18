VIDEO | Antonio Battistini ha effettuato un sopralluogo al poliambulatorio e incontrato i dirigenti medici. Annunciata una riorganizzazione degli spazi e dei servizi. Daniela Primerano, dell’Osservatorio Civico Città Attiva, accoglie positivamente il ritorno del manager: «Conosce la situazione, ma le criticità da risolvere sono ancora tante»

Ripartire dalla sanità territoriale, riorganizzando i servizi e rendendo le strutture più vicine e accessibili ai cittadini. È da Moderata Durant che il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, ha deciso di avviare il nuovo percorso alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale. Il manager è tornato nella struttura per un sopralluogo, durante il quale ha incontrato i dirigenti medici e fatto il punto sulle criticità e sugli interventi necessari per migliorare il funzionamento del poliambulatorio, che ospita anche la Casa della Comunità.

La sanità locale punta sulle Case di Comunità per avvicinare i servizi ai cittadini e alleggerire la pressione sugli ospedali. È la sfida del commissario Asp, Antonio Battistini, tornato alla guida dell’Azienda da poco più di un mese.

Una visita che non resterà soltanto un momento di ricognizione. Battistini ha infatti annunciato l’intenzione di trasferire proprio a Moderata Durant il proprio ufficio, per seguire da vicino l’organizzazione e il potenziamento dell’assistenza territoriale.

«Moderata Durant è in questo momento il cuore pulsante dell’attività territoriale – ha spiegato –. La medicina del territorio si vince nelle strutture come questa». Da qui la necessità di una rivisitazione degli spazi e dei percorsi, con l’obiettivo di rendere più semplice per gli utenti individuare il servizio di cui hanno bisogno, che si tratti di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di carattere sociale.

Il progetto prevede innanzitutto la separazione dei percorsi amministrativi da quelli sanitari, nuovi sistemi di chiamata attraverso monitor e una postazione dedicata al facilitatore digitale, che potrà assistere soprattutto le persone meno pratiche nell’utilizzo dei servizi telematici.

La rete delle Case della Comunità

L’intervento a Moderata Durant si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la sanità di prossimità. Nel Vibonese la rete delle Case della Comunità comprende le sedi di Mileto, Nicotera, Serra San Bruno, Soriano e Vibo Valentia. A queste si aggiungono gli Ospedali di Comunità di Soriano e Tropea, destinati all’assistenza intermedia per i pazienti che non necessitano di un ricovero ospedaliero per acuti.

L’obiettivo è intercettare i bisogni di salute prima che si trasformino in emergenze, garantendo risposte soprattutto agli anziani, ai malati cronici e alle persone più fragili.

«Il nostro sforzo è proprio quello di fare un censimento delle criticità e, attraverso le Case della Comunità, raggiungere preventivamente i pazienti, in modo che le cronicità non diventino acuzie e non peggiorino», ha spiegato Battistini

«Torno in un territorio che già conosco e dove ho sentito l’onore di aver lasciato un lavoro che avevo cominciato con passione».

Primerano: «Bene il ritorno di Battistini, ma non basta»

Il ritorno del generale Battistini viene accolto positivamente anche da Daniela Primerano, referente dell’Osservatorio Civico Città Attiva, da anni impegnato nella difesa del diritto alla salute nel Vibonese con iniziative e presidi davanti all’ospedale Jazzolino, in programma ogni ultimo sabato del mese.

«Il ritorno di Battistini sicuramente fa ben sperare, perché conosce perfettamente le condizioni dell’Asp di Vibo Valentia – afferma Primerano –. Ha ribadito più volte la volontà di puntare molto sull’assistenza territoriale e su questo siamo pienamente d’accordo. Se il territorio funziona, infatti, si alleggerisce anche il carico sull’ospedale».

L’esponente dell’Osservatorio riconosce al manager determinazione, capacità di ascolto e disponibilità al confronto, ricordando anche la collaborazione già avviata durante la sua precedente esperienza. Proprio in quella fase era stato possibile dare impulso allo sportello Sos liste d’attesa, inaugurato il 13 giugno 2024 e ancora operativo.

Ma la fiducia nel nuovo corso non cancella le criticità che, secondo Primerano, continuano a interessare la sanità vibonese.

«Siamo molto carenti sul fronte ospedaliero. Abbiamo bisogno di più personale, al pronto soccorso e nei reparti. Ci servono posti letto e risorse. Anche la riapertura della Psichiatria, dopo tre anni di chiusura, non ha risolto tutti i problemi: manca ancora personale medico e infermieristico adeguato a garantire un servizio efficiente e sicuro».

Tra le questioni aperte anche la situazione degli ospedali di Tropea e Serra San Bruno, le carenze di Neurologia e la necessità di potenziare la prevenzione e gli screening. Primerano richiama inoltre l’attenzione sulla programmazione regionale del fabbisogno di personale, che a suo giudizio continuerebbe a penalizzare Vibo Valentia, senza prevedere un adeguato riequilibrio rispetto alle altre realtà calabresi.

Il trasferimento a Moderata Durant e la battaglia che continua

Particolarmente apprezzata dall’Osservatorio la decisione di Battistini di trasferire il proprio ufficio a Moderata Durant. «Quando l’ho sentito la prima volta pensavo fosse uno scherzo. Poi ho capito che parlava seriamente e sono rimasta contentissima. Il problema più grande è proprio l’assistenza distrettuale: se il distretto funziona, i cittadini possono trovare risposte sul territorio senza essere costretti a rivolgersi all’ospedale o al pronto soccorso per problemi che potrebbero essere gestiti diversamente».

Per Primerano le Case della Comunità possono diventare un riferimento fondamentale per i cittadini, ma il rafforzamento della medicina di prossimità deve procedere parallelamente al potenziamento degli ospedali.

«Abbiamo comunque bisogno di più posti letto e di più personale sanitario. Non possiamo pensare di risolvere tutto intervenendo soltanto sul territorio».

L’Osservatorio continuerà quindi a portare avanti le proprie iniziative, mantenendo alta l’attenzione anche sulle scelte regionali in materia di personale e sulla situazione del 118.

«Il ritorno di Battistini ci fa ben sperare, ma la battaglia va avanti», conclude Primerano.