«I dati sui Lea smentiscono le narrazioni trionfali del centrodestra e mostrano che la Calabria è purtroppo l’ultima in Italia nella loro erogazione». Lo si legge in una nota del Pd Calabria, a proposito dell’ultimo monitoraggio nazionale sui Livelli essenziali di assistenza.

«Dopo sei anni e mezzo di amministrazione della destra in Calabria e i quasi quattro anni del governo nazionale di Giorgia Meloni, questo risultato – osservano i dem calabresi – ha i suoi responsabili politici. La propaganda delle destre ha finora raccontato una sanità in ripresa, ma i dati ufficiali certificano che la Calabria resta in fondo alla classifica nazionale».

«Non bastano gli annunci», dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, che avverte: «I calabresi stanno subendo l’incapacità manifesta della destra nazionale e regionale».

«I Lea danno la misura della qualità del Servizio sanitario – conclude la nota dei dem – e confermano un fallimento innegabile sulla tutela della salute in Calabria».