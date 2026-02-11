Il sindacalista evidenzia che le somme erano collegate al raggiungimento di specifici obiettivi: «Si tratta di alcune migliaia di euro per professionista, si spera in un intervento prima di adire azioni di recupero». Chiesto un incontro al dipartimento Salute

Si apre il confronto sulla corretta applicazione del nuovo accordo integrativo regionale della medicina generale. Il segretario nazionale Fmt, Francesco Esposito, ha chiesto un incontro urgente al dirigente generale del dipartimento Salute, Ernesto Esposito, che «ringrazia per la disponibilità mostrata», per «dare attuazione all’art. 47 del ACN del 2024 e all’art. 7 del vigente AIR».

«Da una verifica effettuata sembrerebbe che allo stato attuale non verrebbe erogata ai medici di medicina generale la quota variabile prevista dall’art. 47 dell’ACN» spiega in una nota Esposito.

«L’erogazione della quota variabile - sottolinea - era subordinata alla stipula dell’AIR che fissava gli obiettivi a cui erano legati i relativi emolumenti. La Regione Calabria ha approvato l’AIR ma allo stato attuale non vengono corrisposti ai medici le relative somme: si tratta di alcune migliaia di euro per ogni medico».

«Prima di adire ad una eventuale azione di recupero - conclude il segretario - si spera in un intervento risolutivo da parte del dirigente generale Esposito con cui le organizzazioni sindacali hanno sempre avuto un rapporto di collaborazione».