Quaranta nuovi infermieri, i primi laureati del corso di Infermieristica dell’Università della Calabria. Una giornata importante per l’Ateneo e per la sanità regionale, celebrata nel Complesso monumentale di San Domenico, a Cosenza. A raccontare il significato di questo traguardo è Nicola Leone, ex rettore dell’Unical, che durante il suo mandato ha promosso il progetto Unical per la Sanità, con l’attivazione dei corsi di Medicina, Infermieristica e Fisioterapia e la realizzazione del Polo universitario delle Professioni sanitarie nel centro storico di Cosenza.

I quaranta laureati appartengono alla prima coorte del corso avviato nell’ottobre 2023. Altri sessanta conseguiranno il titolo nei prossimi mesi, portando a circa cento il numero dei nuovi professionisti formati dall’Università della Calabria. Un risultato che assume un significato particolare in una regione alle prese con una grave carenza di personale sanitario. Secondo i dati richiamati da Leone, negli ospedali calabresi mancano oltre 1.200 infermieri rispetto al fabbisogno stimato. Considerando anche l’assistenza territoriale, il deficit supera le 2.000 unità.

«Gli infermieri sono una delle colonne portanti della sanità», sottolinea l’ex rettore, ricordando che la laurea in Infermieristica è abilitante alla professione e che, dopo l’iscrizione all’Ordine, i giovani potranno iniziare subito a lavorare. Il corso, fin dalla sua apertura, aveva registrato un forte interesse, con domande di iscrizione pari a quattro volte i posti disponibili. Un segnale evidente di quanto fosse attesa questa opportunità formativa nel territorio cosentino. Leone rivendica il valore di un progetto che aveva due obiettivi: consentire ai giovani calabresi di formarsi in una realtà universitaria qualificata senza essere costretti a lasciare la regione e contribuire, attraverso nuove professionalità, al rafforzamento del sistema sanitario.

Nel suo intervento ha rivolto un ringraziamento all’Università della Calabria, all’amministrazione comunale di Cosenza e al sindaco Franz Caruso, che ha sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione il Complesso di San Domenico. Un riconoscimento particolare è andato al professor Nicola Ramacciati, docente di Scienze infermieristiche, che ha lasciato Perugia per trasferirsi in Calabria e contribuire alla nascita del nuovo corso. Ma per Leone il traguardo raggiunto non può essere considerato un punto di arrivo.

La sfida, adesso, è offrire ai nuovi laureati concrete opportunità di lavoro nella loro terra. «Formare nuovi infermieri è un risultato importante; riuscire a trattenerli nella nostra regione sarebbe un successo ancora più grande», è il messaggio rivolto alle istituzioni. Una questione che va oltre la dimensione universitaria e riguarda direttamente il futuro della sanità calabrese. Perché avere giovani preparati è fondamentale, ma occorre anche creare le condizioni affinché possano mettere le proprie competenze al servizio della comunità. I primi quaranta laureati dell’Unical rappresentano un risultato concreto. Ora spetta al sistema sanitario e alle istituzioni trasformare questa opportunità in un investimento duraturo per la Calabria.