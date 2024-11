Sindaci del territorio riuniti nella sala consiliare del Comune di Praia a Mare per chiedere le dimissioni del commissario alla Sanità Scura. 'La sanità deve tornare ai calabresi' rilancia Aieta (Pd)

Nella sala consiliare del Comune di Praia a Mare si sono riuniti i sindaci del Tirreno Cosentino per affrontare le criticità del settore sanitario. Dagli amministratori, e anche dal consigliere regionale Giuseppe Aieta, l'attenzione è rivolta contro la struttura commissariale guidata da Scura, dopo la ridefinizione del piano ospedaliero. Per Aieta l'obiettivo non deve essere solo la rimodulazione della rete ospedaliera disegnata da Scura, ma le dimissioni del commissario che ancora una volta ha deciso di non tenere conto delle necessità del territorio, delle richieste della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. "Quello che chiediamo con forza non è la rimodulazione del decreto - ha dichiarato Aieta - ma le dimissioni di Scura'. Richiesta rilanciata da tutti i sindaci del comprensorio. Il sindaco di Cetraro Aita ha anche dichiarato di essere pronto ad "azioni eclatanti" per difendere il diritto alla salute dei suoi cittadini.

