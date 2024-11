Giuseppe Mingrone, oculista, spiegherà l'importanza della visita agli occhi per la salute del nostro organismo

Una visita agli occhi è fondamentale non solo per la salute dei nostri occhi, ma per tutto il nostro organismo. Dagli occhi infatti si possono ricavare informazioni vitali.

Scopriremo le cause con Giuseppe Mingrone, oculista. Lo specialista fornirà anche delle notizie sulle patologie che colpiscono maggiormente bambini, anziani e sulle novità terapeutiche. La diretta oggi alle 15.30 su LaC Tv, canale 19. Potete intervenire chiamando al numero 0963 - 1976216 o scrivendo a salute@lactv.it