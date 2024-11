Dopo l'arresto per illeciti di quattro medici dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria il ministro della Salute Beatrice Lorenzin accusa: 'strano che le denunce siano pervenute dai pazienti e non dalla direzione sanitaria'

"Una situazione veramente scandalosa". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in seguito all'arresto per illeciti di vari medici a Reggio Calabria. "Si tratta - ha continuato la Lorenzin - di azioni avvenute qualche anno fa, e il primario che gestiva il reparto non c'è più mentre oggi a Reggio Calabria stanno facendo nuovi concorsi per primariati certificati da notai". "Mi sembra strano - ha che questa inchiesta sia scaturita da una denuncia dei pazienti e non dalla capacità della direzione sanitaria di verificare le anomalie all'interno del reparto di ostetricia".