Appuntamento il 27 e 28 novembre all’hotel Perla del Porto. Due giornate di formazione e confronto tra medici e infermieri, dalle novità terapeutiche alla dimensione etica e umanistica dell’assistenza

Si terrà a Catanzaro Lido, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026, presso le sale dell’hotel Best Western Plus “Perla del Porto”, il Congresso regionale FADOI ANIMO Calabria 2026. L’evento, dal titolo significativo “L’Ars Curandi nell’Armonia della Medicina Interna”, è promosso da FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), insieme alla società degli infermieri di Medicina (ANIMO), e rappresenta un importante momento di incontro e aggiornamento scientifico per i medici internisti e i professionisti della sanità calabrese, offrendo un programma di 12 ore di formazione con il rilascio di 15,6 crediti ECM.

Rimettere al centro della cura la visione del paziente come un “unicum”, superando la frammentazione specialistica attraverso una vera e propria “armonia” delle competenze mediche: questo il filo conduttore del congresso. Come un direttore d’orchestra, il medico internista è chiamato ad ascoltare l’insieme, restituendo armonia alla complessità.

«Il successo della presa in carico del paziente complesso si fonda proprio su un sapere integrato e multidisciplinare», sottolinea la dottoressa Desirée Addesi, responsabile scientifico e presidente FADOI Calabria. «Come un direttore d’orchestra, il medico internista ha il compito cruciale di non guardare al singolo organo, ma all’intero organismo, per preservarne l’armonia globale. Nel corso dei lavori verranno affrontate le più comuni aree tematiche che caratterizzano il nostro agire clinico quotidiano, mediante l’approccio evidence-based, ma senza tralasciare l’aspetto etico e umanistico della cura nonché la comunicazione medico-paziente, vero e proprio strumento di alleanza terapeutica. Grande risalto verrà dato al ruolo strategico della nostra disciplina nel panorama del Servizio sanitario nazionale, così come alla necessità di un dialogo costruttivo con il territorio, soprattutto alla luce dei nuovi modelli organizzativi».

L’apertura dei lavori, prevista per venerdì 27 novembre alle ore 8:40, vedrà i saluti delle autorità e la presentazione dell’evento da parte della presidente FADOI Calabria, Desirée Addesi. Saranno presenti la vicesindaco del Comune di Catanzaro, Giuseppina Iemma, il presidente dell’Ordine dei medici della città capoluogo, Antonio Ciconte, e il vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Francesco Fragomele.

Un’importante sessione congiunta FADOI-ANIMO affronterà il delicato tema del paziente fragile e con declino cognitivo ricoverato nel reparto di Medicina interna, paradigma di complessità assistenziale e dell’importante alleanza medico-infermiere.

A seguire, il congresso si articolerà in un programma ricco di interventi di esperti del settore, professionisti della sanità calabrese e relatori di fama nazionale, che si confronteranno sulle più importanti aree di interesse: da quella respiratoria a quella cardio-metabolica, dalla nutrizione alle patologie gastroenterologiche, passando attraverso le malattie autoimmuni e quelle rare.

Ci saranno poi degli approfondimenti mirati sul ruolo dell’ecografia nel reparto di Medicina interna, un focus sul tromboembolismo e uno sul co-management medico-chirurgo, esempio di un nuovo modello organizzativo. Verrà inoltre dato risalto alle novità terapeutiche e alle patologie ad alto impegno assistenziale che richiedono visioni e approcci integrati e per questo una sessione sarà dedicata al confronto con altre società scientifiche. Un programma che attraversa le più importanti aree d’interesse medico, le novità terapeutiche, le patologie complesse, ma con uno sguardo sempre rivolto all’aspetto etico e umanistico della cura.

Il Congresso regionale FADOI ANIMO si conferma un’occasione di confronto, aggiornamento e condivisione di esperienze, con l’obiettivo di tradurre le nuove conoscenze scientifiche, nel contesto di una sanità in continua evoluzione, in percorsi di cura sempre più appropriati e vicini ai bisogni delle persone.