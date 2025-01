Dopo la tragedia di San Giovanni in Fiore dove un 48enne è morto dopo ore di attesa in Pronto soccorso, il sindacato auspica che politica e società civile si uniscano per chiedere maggiori diritti in ambito sanitario

Un'altra vita spezzata dall'assenza di servizi essenziali. Un uomo ha perso la vita a San Giovanni in Fiore, mentre si trovava in un'ambulanza dopo una lunga attesa in Pronto soccorso. Il tragitto verso l'ospedale di Cosenza è diventato il suo ultimo viaggio, una tragedia che rappresenta una ferita profonda per le comunità delle aree interne, da troppo tempo abbandonate. «Non possiamo accettare che una vita venga interrotta da un sistema sanitario incapace di garantire l’essenziale», denuncia la Cisl di Longobucco.

Emergenza sanitaria nelle aree interne

Le parole della Cisl sono cariche di dolore e indignazione: «Non è possibile continuare a vivere in territori dove anche un semplice malore si trasforma in una condanna a morte. Le ambulanze senza personale sanitario, gli elisoccorsi bloccati dalla nebbia, le distanze insostenibili dagli ospedali: tutto questo è la fotografia di una sanità assente». La tragedia di San Giovanni in Fiore non è un caso isolato. Nelle piccole comunità montane e rurali, l'accesso alle cure è diventato un privilegio. Un diritto fondamentale, quello alla salute, sembra essere negato a chi ha scelto di vivere lontano dai grandi centri urbani.

Una provocazione che scuote: «Vietato ammalarsi»

Il sindaco di Belcastro ha deliberato un atto simbolico dal titolo provocatorio: «Vietato ammalarsi nelle zone interne». Un gesto che, pur nella sua amarezza, evidenzia la drammaticità della situazione. «Non possiamo rimanere passivi», sottolinea la Cisl. «È necessario un impegno straordinario che coinvolga tutti: istituzioni locali, forze politiche, sindacali, associazioni, chiesa e cittadini. Solo un movimento unito e determinato può costringere i livelli regionali e nazionali a intervenire».

La vita non può dipendere dalla fortuna

L’assenza di servizi sanitari adeguati è una condizione che non può essere accettata. «Non può andare sempre bene», avverte la Cisl, ricordando che in troppi casi si è evitata la tragedia solo grazie a coincidenze fortunate. Ma la fortuna non è una strategia, e ogni vita spezzata è una sconfitta per l'intera comunità. «Ogni vita è unica, irripetibile. Chi ha il potere di cambiare le cose deve assumersi la responsabilità di agire subito. Non possiamo più accettare condoglianze formali e lacrime di circostanza», aggiunge il sindacato. Le piccole comunità meritano rispetto e dignità, non l'abbandono.

Un appello alla responsabilità

La Cisl di Longobucco lancia un appello accorato: «È l'ora della responsabilità. Le istituzioni locali devono fare rete, creare un fronte comune per una battaglia di civiltà che metta fine a questa situazione». La richiesta è chiara: investire nella sanità delle aree interne, rafforzare i presidi territoriali, garantire la presenza di medici e personale qualificato. «Non possiamo continuare a rassegnarci. Le nostre comunità non vogliono diventare cimiteri a cielo aperto. Vogliamo vivere, e per farlo abbiamo bisogno di strutture adeguate, di servizi efficienti, di una politica che guardi ai bisogni reali della gente», prosegue il sindacato.

La battaglia di tutti

Per il sindacato è necessaria una mobilitazione generale. «Ognuno deve fare la sua parte: le amministrazioni comunali, i rappresentanti politici, le associazioni di categoria, le comunità ecclesiali. Non possiamo permettere che il silenzio e l'indifferenza continuino a uccidere». «È tempo di reagire, di costruire un grande movimento che metta al centro il diritto alla salute per tutti, senza distinzioni di residenza. Non possiamo più aspettare», conclude il sindacato. L'urgenza è chiara: salvare vite e ridare speranza a chi, nonostante tutto, crede ancora nella possibilità di vivere e prosperare nelle piccole comunità delle zone interne.