«Da vent'anni sulla carta, finalmente inizieranno i lavori sotto la mia gestione». Il presidente della Regione Calabria e commissario ad acta della Sanità, Roberto Occhiuto, ha annunciato di aver inviato oggi la lettera alla Prefettura di Reggio Calabria per comunicare l'avvio dei lavori dell'ospedale della Piana. Dopo quasi due decenni di attesa, tra rinvii, lungaggini burocratiche e promesse disattese, sembra esserci finalmente una svolta per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero che dovrebbe sorgere a Palmi con 339 posti letto.

Si stima che la costruzione richiederà circa quattro anni. L’iter è stato avviato nel 2007 e ha visto il deposito del progetto definitivo solo nel 2024. I cittadini, anche per questo, invocano fatti e desiderano vedere con i propri occhi l'impresa concretamente sul campo ad iniziare i lavori, nella speranza che l'intervento continui senza interruzioni, fino alla completa realizzazione dell'opera considerata fondamentale per migliorare l'offerta sanitaria nella Piana di Gioia Tauro.

«L’imminente inizio dei lavori per l’Ospedale della Piana a Palmi è una grande notizia per il territorio – ha affermato il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio -. Un risultato atteso da anni, che oggi si concretizza. Al presidente Roberto Occhiuto va il mio sincero ringraziamento, soprattutto per la concretezza dimostrata. Un ringraziamento va anche a tutte le istituzioni coinvolte e all’On. Giuseppe Mattiani per il suo impegno. Questo è un passo importante per il diritto alla salute dei cittadini della Piana e per lo sviluppo dell’intero comprensorio».

Per il bene comune, dopo le aspre polemiche dei giorni scorsi registrate in città, riguardanti l’attribuzione di ipotetici meriti sulla battaglia per il diritto alla salute, da segnalare il segnale distensivo da parte del sindaco con i ringraziamenti rivolti sia a Occhiuto e in particolar modo a Mattiani, esponente di una forza politica opposta. Riconosciuto, quindi, l’impegno profuso dal consigliere regionale palmese, che ricopre una carica importante, espressione del territorio.

«L’annuncio da parte del presidente Occhiuto del prossimo inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale della Piana rappresenta un’altra tappa storica per la nostra Regione – ha dichiarato Giuseppe Mattiani-.Una Calabria che soffre la carenza di sanità, merita di poter finalmente guardare avanti con maggiore fiducia. La costruzione del nuovo ospedale della Piana è sempre stato il mio grande obiettivo. L’obiettivo che mi ha spinto a scendere in campo e candidarmi e lottare giorno dopo giorno, dopo 20 anni di promesse mancate da parte di una politica inconcludente. Io ho visto e vissuto la gente di Calabria, della provincia di Reggio Calabria e, quindi, della Piana di Gioia Tauro, piangere e morire per la carenza di sanità, e sentire oggi, dopo le tante battaglie che in questi anni abbiamo condotto, spesso davvero difficili, il presidente Occhiuto pronunciare quelle parole, mi ha riempito il cuore».

Il consigliere regionale Giuseppe Mattiani evidenzia che «la costruzione di questa importante infrastruttura sanitaria sarà decisiva anche per decongestionare e rendere ancor più efficienti le poche strutture oggi funzionanti e, purtroppo, sofferenti, come il Gom di Reggio Calabria, l’Ospedale di Polistena, di Locri e di Melito Porto Salvo, i cui medici stanno facendo un grandissimo lavoro per garantire il diritto alla cura. Sono davvero orgoglioso per il grande lavoro che è stato fatto, sempre con grande sacrificio e con un approccio concreto. Personalmente, ho seguito passo dopo passo ogni singolo passaggio, ogni singolo adempimento progettuale, ma non è certo finita. Andremo avanti, andrò avanti fino alla fine. Mezzi in cantiere e strutture nel più breve tempo possibile. Noi ci siamo e ci saremo, lo abbiamo dimostrato concretamente in questi anni che definisco della svolta. Grazie a tutti i cittadini calabresi che hanno riposto la loro fiducia in me».