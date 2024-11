Passo in avanti verso il progetto esecutivo del nuovo Ospedale di Reggio Calabria. Il Sindaco Falcomatà: 'Massima sinergia tra gli Enti coinvolti, Reggio ha acquistato una nuova credibilità'

REGGIO CALABRIA - Passo in avanti decisivo per la definizione delle proprietà dei terreni sui quali è prevista la nascita del nuovo ospedale nella zona sud di Reggio Calabria. A darne notizia è il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell'incontro romano con i vertici dell'Agenzia del Demanio, rappresentata nell'occasione dal Direttore Nazionale Roberto Reggi, alla presenza del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria Frank Benedetto e del sub commissario per la sanità calabrese Andrea Urbani.



L'accordo raggiunto, grazie alla massima sinergia riscontrata da tutti i rappresentanti istituzionali coinvolti nel processo, consente uno scambio incrociato di proprietà tra l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia del Demanio. Sulle aree individuate il Comune aveva già certificato la destinazione d'uso a scopi sanitari, nell'ambito del redigendo Piano Strutturale Comunale, con una delibera di Giunta varata qualche settimana fa. Il via libera definitivo dall'Agenzia del Demanio consentirà la stesura del progetto esecutivo del nuovo ospedale la cui realizzazione a questo punto si avvicina sempre di più.



«La riunione tenuta con i vertici nazionali dell'Agenzia del Demanio e con l'Azienda Ospedaliera reggina è un ottimo auspicio per l'imminente futuro - ha dichiarato il Sindaco Falcomatà al termine dell'incontro - ritengo sia da sottolineare la grande sinergia che si è determinata tra gli Enti coinvolti nel processo che a questo punto, procede in maniera spedita verso la fase di progettazione esecutiva necessaria al finanziamento ed alla successiva realizzazione di questa grande opera pubblica. Il nuovo Ospedale sarà un centro d'eccellenza che costituirà un nuovo importantissimo polo per il comparto sanitario cittadino e non solo. Nulla era scontato, ma grazie alla nuova credibilità acquistata dalla nostra Città sul piano nazionale oggi possiamo guardare con fiducia al futuro del nostro nuovo ospedale».