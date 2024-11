Nuovo Polo sanitario di Madia, oggi l'inaugurazione

Verrà inaugurato oggi pomeriggio alle ore 17:00 il nuovo Polo Sanitario Territoriale di Maida, realizzato all'interno dei locali dell'ex Municipio nel centro storico del paese. La struttura, messa a disposizione e realizzata dall'Amministrazione comunale di Maida, garantirà ai cittadini: attività di medicina specialistica, consultorio familiare, attività professionistica per mezzo di Intramenia, attività amministrative, prevenzione ed attività domiciliare integrata.



Parteciperanno numerose autorità tra le quali: il Prefetto di Catanzaro Luisa Latella, il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, il Direttore Generale dell'Asp di Catanzaro Giuseppe Perri, i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali espressione del territorio.



