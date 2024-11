Il governatore e commissario ad acta ha mostrato sui social il presidio già entrato in funzione, rispondendo all'appello di Roger Water che si era interessato alla causa

Apre il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Cariati, lo ha annunciato sui social il presidente della Regione nonché commissario ad acta per la sanità calabrese Roberto Occhiuto. Un'entrata in funzione che arriva dopo le polemiche per i ritardi nei lavori, con tanto di occupazioni simboliche del cantiere.

Occhiuto lo ha annunciato con un video sulle note dei Pink Floyd. Il governatore ha mostrato dal suo telefonino l’appello del leader del gruppo musicale Roger Waters che, alcuni anni fa, si era interessato alla causa della sanità calabrese e in particolare al bistrattato ospedale di Cariati. «Aprite l’ospedale di Cariati», diceva Waters.

«E infatti l’ho riaperto subito, inserendolo nella rete ospedaliera», dice Occhiuto mostrando poi i locali del nuovo pronto soccorso cariatese, già animati da medici e infermieri all'opera.