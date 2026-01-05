Il capogruppo di Forza Italia rassicura cittadini e amministratori: «Allarmismi infondati. Le difficoltà derivano da norme nazionali, ma stiamo già lavorando a soluzioni per garantire piena operatività e servizi»

«Desidero rassicurare in modo netto e inequivocabile tutta la cittadinanza, gli amministratori locali e i Comitati che non esiste alcun rischio di chiusura né per l'ospedale di Polistena, né per il suo reparto di Terapia intensiva». Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Domenico Giannetta.

«Quanto denunciato in queste ore, con toni strumentali, dal sindaco e da alcuni esponenti dell'opposizione, è totalmente privo di fondamento. Anzi - prosegue - trovo profondamente scorretto alimentare eccessivi allarmismi su temi così delicati come la salute pubblica».

«La criticità attuale - spiega Giannetta - nasce da una dinamica di carattere nazionale: purtroppo, nel Decreto Milleproroghe, non è stata inserita la proroga che consentiva alle Aziende sanitarie provinciali di reclutare medici in pensione come liberi professionisti. Questa carenza legislativa sta creando oggettive difficoltà non solo a Polistena, ma in molti altri nosocomi della Calabria e dell'intero Paese. Siamo fiduciosi che possa esserci al più presto un nuovo intervento legislativo per ripristinare tale possibilità ma, nel frattempo, siamo già al lavoro per individuare ogni soluzione alternativa possibile per garantire la piena operatività dei reparti».

«L'impegno per l'ospedale di Polistena resta prioritario e non arretreremo di un millimetro nel garantirne il futuro e il potenziamento dei servizi»., conclude.